Bývalý anglický reprezentant si opäť zavaril. Porušil zákaz obťažovania, čaká ho vypočúvanie

Andy Carroll, archívna snímka. (Autor: SITA/AP)
TASR|28. dec 2025 o 15:14
Carrolla zatkli ešte v apríli tohto roka.

Anglický futbalista Andy Carroll bude mať v utorok súdne vypočúvanie. Bývalého útočníka Newcastlu, West Hamu či Liverpoolu obvinili z porušenia zákazu obťažovania.

Carrolla, ktorý má na konte deväť štartov v drese anglickej reprezentácie, zatkli ešte v apríli tohto roka.

„Muž bol obvinený z porušenia zákazu obťažovania. Tridsaťšesťročného Andrewa Carrolla z Eppingu zatkli 27. apríla a údajné trestné činy sa týkajú incidentu z marca tohto roka. Pred magistrátny súd v Chelmsforde sa má dostaviť 30. decembra,“ citovala z vyhlásenia polície v Essexe agentúra DPA.

Zákaz obťažovania vo Veľkej Británii zväčša znamená, že jednotlivec nemôže kontaktovať inú osobu. Tresty za jeho porušenie bývajú pokutované, v najzávažnejších prípadoch hrozí previnilcom päť rokov väzenia.

Carroll odohral v anglickej Premier League 248 zápasov, v ktorých zaznamenal 54 gólov a 29 asistencií.

Momentálne pôsobí v šiestej najvyššej súťaži v klube Dag & Red FC, kde v júli prišiel ako voľný hráč z francúzskeho Bordeaux.

dnes 15:14
