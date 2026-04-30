Bývalý reprezentant Anglicka môže skončiť postupom. Takto som si to ako chlapec vysníval, hovorí

Bývalý anglický futbalový reprezentant Ashley Young po sezóne ukončí kariéru. Štyridsaťročný obranca druholigového Ipswich Town, ktorý získal tituly s Manchestrom United alebo Interom Miláno, to oznámil na sociálnych sieťach.
„Som hrdý na všetko, čo som dokázal. Mal som veľké šťastie, presne takto som si to ako chlapec vysníval.
Ale každý sen sa raz musí skončiť,“ napísal Young, ktorý sa môže s futbalom rozlúčiť postupom do Premier League.
Ipswich je pred záverečným kolom druhej ligy na druhom mieste tabuľky. Pozíciu budú „Tractor Boys“ hájiť v nedeľnom zápase proti Queens Park Rangers, a ak ju udržia, čaká ich priamy postup. Ak nie, majú isté miesto v play-off.
Young odštartoval profesionálnu kariéru vo Watford FC, zahral si aj za Aston Villu alebo Everton FC.
S Manchestrom United okrem titulu v roku 2013 vyhral o štyri roky neskôr aj Európsku ligu. Serie A s Interom získal v roku 2021.
Za anglickú reprezentáciu odohral Young celkovo 39 zápasov a strelil sedem gólov. V národnom tíme sa predstavil na ME 2012 a na MS 2018, kde Anglicko postúpilo do semifinále.