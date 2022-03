La Liga čelí rasizmu. Na hráčov robili opičie gestá, Courtoisa chceli opľuť

Akapo, ktorý išiel v druhom polčase na lavičku, si fanúšika všimol a prihovoril sa mu.

"Povedal som mu, že to nie je nutné, on však opakoval to isté. Takí ľudia si nezaslúžia byť na štadióne, nereprezentujú priaznivcov Granady," uviedol po stretnutí obranca pre AP.

Vedenie najvyššej španielskej súťaže pracuje na identifikácii fanúšika a prípad posunie tamojším úradom, ktoré podniknú potrebné opatrenia.

K vyčíňaniu jedného z divákov na adresu hráča prišlo aj v sobotnom zápase medzi Rayom Vallecanom a Realom Madrid (0:1).

Jeden z domácich priaznivcov sa pokúsil opľuť brankára hostí Thibauta Courtoisa pri kope od brány.