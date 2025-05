Ancelotti si po konci v Reale nedáva žiadne voľno. Tentokrát zasadne na reprezentačnú lavičku

V pondelok o tom informoval portál The Athletic a neskôr to potvrdila aj Brazílska futbalová konfederácia (CBF).

Brazílii patrí po 14. kole štvrtá priečka so ziskom 21 bodov. Do konca kvalifikácie zostáva odohrať štyri stretnutia a na turnaj do USA, Kanady a Mexika postúpi šesť tímov zo zóny CONMEBOL priamo a jeden ešte pôjde do interkontinentálnej baráže.

Ancelotti, ktorý ako jediný tréner vyhral Ligu majstrov päťkrát, bude brazílsky tím premiérovo viesť 6. júna v kvalifikačnom súboji na pôde Ekvádoru.

CBF potvrdila vymenovanie Ancelottiho a označila ho za legendu futbalu a najúspešnejšieho trénera v histórii.

„Tento prelomový moment spája dve ikony – jediného päťnásobného víťaza majstrovstiev sveta vo futbale a trénera s bezkonkurenčnou bilanciou v elitných európskych súťažiach.

CBF vyjadruje úprimnú vďaku Realu Madrid a (prezidentovi) pánovi Perezovi za srdečnosť a športové správanie, ktoré prejavili pri uvoľnení trénera spod jeho zmluvného vzťahu.