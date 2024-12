Mohli sme mať viac šťastia. Je to naozaj silná skupina, reagoval na žreb Calzona

Lukáš Haraslín, krídelník SR: "Skupina je veľmi zaujímavá. Uvidíme, či do nej pribudne Taliansko alebo Nemecko, ja osobne by som si prial Talianov. Verím, že sa mi to splní. So Severným Írskom a Luxemburskom máme skúsenosti, sú to nepríjemné mužstvá. Pevne verím, že urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali na vysnívaný turnaj. Verím, že fanúšikovia nám budú držať palce a budú nás podporovať počas celej kvalifikácie."

Martin Dúbravka, brankár SR: "Skupina je veľmi zaujímavá, s Luxemburskom už sme mali možnosť zmerať si nedávno sily. Dvojzápas bol veľmi náročný, ale zvládli sme ho. So Severným Írskom už máme tiež nejaké zápasy za sebou, takže máme predstavu, čo nás čaká. Zvyšní súper bude jednoznačne favorit skupiny. Verím, že ľudia si nájdu cestu na štadióny a podporia nás ako v predošlej kvalifikácii. Tešíme sa na ľudí a verím, že sa nám opäť podarí pekný postup."