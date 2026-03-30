Calzona predstavil zväzu vlastnú filozofiu. Ak to nebude akceptovať, mal by tu byť iný tréner, povedal

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona podľa vlastných slov predstavil Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) filozofiu fungovania reprezentácií v budúcnosti.
Jej akceptovaním aspoň na 70 percent podmienil svoje ďalšie pokračovanie pri slovenskom futbale a kormidle A-tímu, ktorý neuspel v baráži o účasť na majstrovstvách sveta 2026 a v utorok ho čaká v Bratislave už iba prípravný duel proti Rumunsku.
Zväz navrhol, aby ostal
Calzona sa vyjadril smerom k svojej budúcnosti na pondelňajšej predzápasovej tlačovej konferencii v Senci. Päťdesiatsedemročný Talian už preberal svoju budúcnosť so SFZ a oboznámil ho so svojimi podmienkami.
„Boli sme dohodnutí, že sa budeme baviť po Kosove. Ja som to tak však nechcel, pretože sa nechcem rozprávať po nejakom profesionálnom sklamaní. Nebola to vhodná doba.
Aby som niečo vysvetlil, navrhol som projekt alebo filozofiu zväzu, ako by to malo vyzerať do budúcna. Tento projekt obsahuje všetky výbery od toho do 15 rokov až smerom k A-tímu. Zväz mi navrhol, aby som zostal.
Bavíme sa o tej technickej stránke, že pokiaľ zväz príde s nejakým protinávrhom, tak je to o debate. Poviem príklad, keby SFZ akceptuje 70 až 80 percent, tak je to okej.
Pokiaľ nie, tak je správne, aby tu bol iný tréner. Opakujem, je to len o technickej stránke, aby slovenský futbal sa uberal nejakým smerom,“ uviedol Calzona.
Volá po systematickej práci
Tréner volá po systematickej spolupráci naprieč vekovými kategóriami. „Čo som videl vyjadrenia zväzu, tak by boli radi, keby som pokračoval. Ja im za to ďakujem, znamená to, že si vážia prácu, ktorú sme zatiaľ odviedli.
Myslím si však, že prišiel moment, kedy je potrebné pracovať ako tím na všetkých úrovniach. Tie časy, keď sa každý stará o svoju reprezentáciu, už vo svete takto nefungujú.
Ďakujem zväzu, že nás stále podporoval. Či sa dohodneme, alebo nie, tak naše vzťahy zostanú na vysokej úrovni,“ povedal Calzona, ktorý vedie slovenský národný tím od leta 2022.
Za jeho zotrvanie vo funkcii sa po zápase s Kosovom postavili aj hráči a ťahúni reprezentácie.
Slová uznania adresovali Calzonovi počas mediálnych termínov Adam Obert, Tomáš Suslov, kapitán Milan Škriniar či v pondelok aj stredopoliar Stanislav Lobotka.
„Teší ma to, že chalani sa takto vyjadrujú. Čítal som si to a ešte viac ma teší, že sa vyjadrujú o mne nielen ako dobrom trénerovi, ale ako človeku. To je pre mňa najdôležitejšie.
Tieto slová sa veľmi dobre počúvajú a sú najkrajšie, aké som počas môjho pôsobenia vo futbale počul. Ja som profík a musím rešpektovať krajinu, zväz a ostatné veci.
Pred piatimi dňami som bol spolu s trénerom Weissom najlepší tréner roka na Slovensku a teraz to vyzerá, že som najhorší tréner v krajine.
Nie je to ani tak, ani tak. Vždy to záleží, kto sa na to akými očami pozerá. Či sa toto všetko bude hodnotiť ako neúspech, alebo proces rastu.“
Rozsiahla maródka
Slováci v dueli proti Rumunsku nebudú môcť počítať okrem skôr oznámených výpadkov definitívne ani s trojicou obrancov.
Podľa očakávaní do zápasu nezasiahne zranený kapitán Škriniar, maródku v defenzíve rozšírili ešte ďalší obrancovia Norbert Gyömbér a Ivan Mesík.
„Gyömbér sa zranil v ten deň, keď sme hrali s Kosovom. Nechceli sme to nejak komplikovať, vyšetrenie ukázalo, že zranenie je väčšieho rozsahu. Mesík má tekutinu v kolene, je to staršie zranenie, ktoré teraz kulminovalo.
Miňovi (Škriniarovi) by som chcel poďakovať, že urobil maximum, aby sa na ihrisko dostal. Žiaľ, nevyšlo to. Došli sme k bodu, že by bolo veľmi riskantné, aby sme ho do zápasu dávali,“ povedal Calzona k absenciám.
Verí vo výhru
Šéf slovenskej lavičky verí, že jeho zverenci zakončia marcový zraz víťazne napriek prevládajúcemu sklamaniu.
„Aby som mohol vyžadovať od mužstva maximum, tak musím ako prvý hodiť sklamanie za hlavu. Aby som šiel príkladom. Pripravovali sme sa tak, ako na tie ostatné. Nezáleží na tom, aký duel to je.
Pokiaľ si profesionál, musíš vyžadovať profesionalitu aj od hráčov. Rumunsko je veľmi silný tím, ktorý vyhral skupinu v Lige národov.
Zaslúžili si byť v baráži. Takisto sme sa s nimi stretli na EURO, kde si ich pamätám ako veľmi dobrý tím, dobre brániaci s výbornými individualitami. Určite očakávam kvalitný a ťažký zápas. Rumuni urobia maximum, aby potešili trénera Lucescua. My máme však tiež svoje ciele,“ poznamenal Calzona.
Osemdesiatročného trénera Rumunska Mirceu Lucescua hospitalizovali v nemocnici po tom, čo mu diagnostikovali poruchy srdcového rytmu. Na Tehelnom poli povedú mužstvo jeho asistenti.
Lobotka: Česť a radosť
Slováci by chceli dať víťaznú bodku po nevydarenom kvalifikačnom cykle pred domácim publikom.
„Pre každého je to česť a radosť hrať za Slovensko. Samotná motivácia je už iba hrať za reprezentáciu. Je to sen každého hráča. Každý by mal k tomu pristupovať, ako keby to je finále majstrovstiev sveta.
Myslím si, že sme tu rozumní chalani, nemáme s tým problém. Bude to náročný zápas proti dobrému súperovi.
Chceme sa poďakovať fanúšikom za podporu počas celej kvalifikácie. Žiaľ, nedopadlo to tak, ako sme chceli,“ povedal stredopoliar Stanislav Lobotka.