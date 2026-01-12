Bývalého prezidenta francúzskeho klubu zastrelili počas pohrebu jeho matky

Alain Orsoni
Alain Orsoni (Autor: REUTERS)
12. jan 2026 o 21:56
Mal 71 rokov.

Alaina Orsoniho, bývalého prezidenta francúzskeho futbalového klubu AC Ajaccio, zastrelili v pondelok na Korzike počas pohrebu jeho matky.

Informovali o tom francúzske médiá s odvolaním sa na justičné zdroje. Orsoni mal 71 rokov.

Denník Le Monde uviedol, že verejný prokurátor v Ajacciu Nicolas Septe začal vyšetrovanie pre vraždu spáchanú organizovanou skupinou.

Orsoni bol v 80-tych rokoch minulého storočia jedným z lídrov Národného oslobodzovacieho frontu Korziky. Neskôr založil a viedol Hnutie za sebaurčenie.

V roku 1996 opustil Korziku pre vnútorné spory v nacionalistickom hnutí a niekoľko rokov žil v exile, kým sa na ostrov nevrátil, pripomenula agentúra AP.

„Bol to moment smútku a žiaľu. Zrazu sme počuli výstrel a Alain sa zrútil, mŕtvy,“ povedal pre televízny kanál France 3 Corse ViaStella farár Roger Polge, ktorý slúžil pohrebnú omšu.

