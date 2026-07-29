FIFA zakladá novú firmu pre veľké turnaje. Blatter opäť kritizuje Infantina: Nemá právo

Britský premiér Andy Burnham a bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter sa pridali ku kritikom založenia FFE (FIFA Forward Enterprise).
Riadiaci orgán svetového futbalu chce vytvoriť dcérsku spoločnosť, ktorá má riadiť vrcholné podujatia ako majstrovstvá sveta či MS klubov.
FIFA v utorok informovala, že v novej firme plánuje poskytnúť investorom 20 percent akcií. Podľa denníka Financial Times by súkromní investori tlačili na to, aby FFE zarábala viac peňazí, čo by viedlo k návrhom ako je zvýšenie počtu zápasov na MS i MS klubov a aj častejšie konanie šampionátov.
Takýmto spôsobom by FIFA mohla získať minimálne štyri miliardy dolárov. Voči plánu už ostro vystúpila Európska futbalová únia (UEFA) a onedlho sa pridal aj Burnham.
„Dovoľte mi povedať to veľmi priamo. Futbal nepatrí investorom. Patrí ľuďom, ktorí zapĺňajú tribúny a sú na trávniku týždeň čo týždeň, za každého počasia.
Majstrovstvá sveta nie sú produkt. Je to najväčšia udalosť vo svetovom športe a nikdy nepatrila niekomu, kto by ju mohol predať.
Hovorte o tom pláne ako chcete, ale keď predáte časť MS, tak ste sa zapredali. Futbal patrí fanúšikom. Vždy im patril a vždy im patriť bude,“ uviedol na sociálnej sieti X.
Svojho nástupcu Gianniho Infantina opäť kritizoval aj Blatter. „Blízky vzťah medzi prezidentom FIFA a americkým prezidentom dosiahol finančný rozmer, ktorý hlboko poškodzuje futbal.
Nikto nemá právo predávať náš šport,“ povedal švajčiarsky funkcionár, ktorý viedol FIFA v rokoch 1998 až 2015 v ére sužovanej obvineniami z korupcie.
Financial Times tiež zverejnili, že do plánu vytvorenia novej firmy boli zasvätení ľudia z prostredia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Medzi hlavných investorov FFE by mal patriť fond Thrive Eternal, ktorý vedie Joshua Kushner. Jeho brat Jared je Trumpov zať.