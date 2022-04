Kahn o Lewandovskom: Boli by sme blázni, ak by sme pripustili jeho odchod

Kahn je výlučne proti prestupu Poliaka do Barcelony a podľa nemeckého športového magazínu Kicker povedal, že Lewandowski bude súčasťou kádra Bayernu aj v ročníku 2022/2023.



"Vieme, čo v ňom máme a sme pokojní. Boli by sme blázni, ak by sme pripustili odchod hráča, ktorý každú sezónu dáva 30 až 40 gólov. Toto je bitka médií, ktoré z nich prinesie do sveta športu väčšiu hlúposť," vyjadril sa Kahn.



Úradujúci najlepší futbalista sveta podľa FIFA zarába v Bayerne približne 23 miliónov eur ročne a zmluvu s bavorským tímom má aj na nasledujúcu sezónu.