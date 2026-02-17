Arsenal si poistil služby svojej veľkej hviezdy. S klubom podpísal zmluvu na ďalšie roky

Rokovania o novom kontrakte prebiehali takmer rok.

Anglický futbalový krídelník Bukayo Saka podpísal s Arsenalom novú päťročnú zmluvu do roku 2031.

Podľa BBC Sport z neho nová dohoda urobí najlepšie plateného hráča klubu s týždenným platom presahujúcim 300.000 libier.

Rokovania o novom kontrakte prebiehali takmer rok, pričom Saka už v januári ústne prisľúbil, že svoju budúcnosť spojí s klubom. Predchádzajúcu zmluva mala vypršať v roku 2027.

Pre Arsenal je to vzpruha, keďže klub bojuje na štyroch frontoch o prvú trofej od roku 2020.

Dohoda je ďalším príkladom toho, že Arsenal viaže kľúčových hráčov dlhodobými kontraktmi, aby udržal pohromade tím bojujúci o titul. William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri a Myles Lewis-Skelly podpísali nové dlhodobé zmluvy už počas leta.

Saka v tejto sezóne strelil sedem gólov v 33 zápasoch za Arsenal. V prvom tíme debutoval ako 17-ročný v roku 2018 po tom, čo prešiel mládežníckou akadémiou klubu.

V Premier League odohral 217 zápasov a strelil 57 gólov. Za anglickú reprezentáciu nastúpil 48-krát a strelil 14 gólov.

Očakáva sa, že bude aj súčasťou nominácie Thomasa Tuchela na majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú v júni.

Arsenal vedie tabuľku Premier League so štvorbodovým náskokom a v marci sa stretne s Manchestrom City vo finále ligového pohára „Gunners“ sa zároveň prebojovali do vyraďovacej fázy Ligy majstrov aj do piateho kola Anglického pohára FA.

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 20:09
