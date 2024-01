Brest ukradol Parížu body po takmer 13 rokoch. Skvelý večer, tešil sa tréner

Domácich poslal do vedenia Marco Asensio, ktorému poslal vydarený lob za obranu Bradley Barcola. Ešte pred prestávkou dokázal zvýšiť Randal Kolo Muani, ktorý ťažil z neúspešného pokusu Vitinhu.

V nedeľňajšom zápase 19. kola Ligue 1 remizovali na pôde Paríža Saint-Germain 2:2, pričom ešte na začiatku druhého polčasu prehrávali o dva góly. So súperom z hlavného mesta tak neprehrali prvýkrát od apríla 2011.

Po štvrťhodine vsietil kontaktný gól Mahdi Camara – strelu tečoval do opačnej strany domáci obranca Danilo Pereira. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času vyškolili obranu Parížanov Mathias Pereira Lage a Martin Satriano.

Hostia tak ukončil štrnásťzápasovú sériu prehier s PSG, pred takmer 13 rokmi so súperom taktiež remizovali 2:2, bolo to však na domácej pôde.

"Je to pre nás skvelý večer. Keď prehrávate 0:2 v Parku Princov, môže sa to zmeniť na nočnú moru, ale tento tím si vždy veril. Veľa mužstiev by sa v polčase zrútilo," nešetril chválou tréner hostí Eric Roy podľa agentúry AFP.

Jeho tím čaká repríza zápasu už 7. februára, Brest zavíta do Paríža na osemfinále Francúzskeho pohára. Bretónci čakajú na triumf nad PSG od roku 1985.

"Pohárový duel bude veľmi ťažký. Ak to bude podobné ako v druhom polčase, môžeme mať problémy," povedal po stretnutí tréner domácich Luis Enrique.