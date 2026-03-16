Brentford pokazil zápas s posledným tímom. Na domácej pôde premrhal sľubný náskok

Momentka zo zápasu Brentford - Wolverhampton (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|16. mar 2026 o 23:10
ShareTweet0

Premier League - 30. kolo

Brentford - Wolverhampton 2:2 (2:1)

Góly: 22. Kayode, 37. Tiago - 44. Armstrong, 77. Arokodare

Futbalisti Wolverhamptonu zmazali v anglickej lige na ihrisku Brentfordu dvojgólové manko a remizovali 2:2.

Bod zabezpečil poslednému tímu tabuľky vyrovnávajúcou bránkou v 77. min nigérijský útočník Arokodare, ktorý chvíľu predtým prišiel na ihrisko.

Wolverhampton bodoval v treťom ligovom stretnutí za sebou po výhrach nad Aston Villou a obhajcom titulu Liverpoolom.

Na predposledné Burnley však stráca aj po 30. kole tri body. Brentford je ďalej siedmy. V prípade výhry mohol stiahnuť stratu na šiestu Chelsea na jediný bod a na piaty Liverpool na dva body.

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 23:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Brentford pokazil zápas s posledným tímom. Na domácej pôde premrhal sľubný náskok