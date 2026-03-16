Brentford pokazil zápas s posledným tímom. Na domácej pôde premrhal sľubný náskok

Premier League - 30. kolo
Brentford - Wolverhampton 2:2 (2:1)
Góly: 22. Kayode, 37. Tiago - 44. Armstrong, 77. Arokodare
Futbalisti Wolverhamptonu zmazali v anglickej lige na ihrisku Brentfordu dvojgólové manko a remizovali 2:2.
Bod zabezpečil poslednému tímu tabuľky vyrovnávajúcou bránkou v 77. min nigérijský útočník Arokodare, ktorý chvíľu predtým prišiel na ihrisko.
Wolverhampton bodoval v treťom ligovom stretnutí za sebou po výhrach nad Aston Villou a obhajcom titulu Liverpoolom.
Na predposledné Burnley však stráca aj po 30. kole tri body. Brentford je ďalej siedmy. V prípade výhry mohol stiahnuť stratu na šiestu Chelsea na jediný bod a na piaty Liverpool na dva body.