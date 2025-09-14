Žolík Brentfordu v závere šokoval Chelsea. O tom je futbal, hovorí Carvalho

LONDÝN. Stredopoliar Fabio Carvalho odohral iba nadstavený čas, no stal sa hrdinom futbalistov Brentfordu, ktorí v sobotu remizovali s Chelsea 2:2 v zápase 4. kola Premier League.
V pozícii striedajúceho hráča nastúpil v 90. minúte a krátko na to sa gólom postaral o cenný bod pre svoj tím.
„O tom je futbal. My sme si to naozaj zaslúžili,“ povedal Carvalho pre klubový web.
Brentford mal za sebou cenné víťazstvo nad Aston Villou 1:0 a aj triumf 2:0 nad Bournemouthom v Ligovom pohári, po ktorom prehral v Sunderlande 1:2.
Proti Chelsea išiel do vedenia v prvom polčase po góle Kevina Schadea, hostia v druhom dejstve otočili gólmi Colea Palmera a Moisesa Caiceda, ktorý v 85. minúte upravil na 1:2.
Z črtajúcich sa troch bodov pre Chelsea napokon nič nebolo, keďže Carvalho sa pri vzdialenejšej žrdi dostal k lopte po priamom kope a zblízka vyrovnal.
„Vedel som, že nevyhrám prvú hlavičku, no myslel som si, že možno dostanem šancu, keď sa vzdialim. Pracovali sme na tom počas tréningov a dnes sa to vyplatilo. Musíte cítiť, kam lopta dopadne.
Viem, že ak ide Kris Ajer hlavičkovať, tak je vysoká šanca, že to vyhrá a pošle loptu správnym smerom,“ konštatoval Carvalho.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Carvalha
Chelsea napokon neprehrala ani vo štvrtom zápase sezóny, no po triumfoch nad West Hamom (5:1) a Fulhamom (2:0) myslela na viac než len na bod.
„Sme sklamaní, že sme nezvíťazili. Prišli sme si vziať tri body. Boli sme v situácii, keď sme prehrávali, no adaptovali sme sa a vrátili sa do hry. Čelili sme však silnému tímu, ktorý sa nevzdal a potrestal nás,“ povedal obranca Chelsea Reece James.
Pre jeho tím to bola druhá remíza v sezóne: „Nie sme s ňou spokojní. Musíme akceptovať výsledok a ísť ďalej.“
Pre Chelsea to bol posledný zápas pred stredajším duelom Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov.
„Tento zápas sa už skončil, zajtra je nový deň, čaká nás nová výzva. Je čas sústrediť sa na Ligu majstrov,“ konštatoval James.