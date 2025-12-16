Zamieril do finančne lukratívnej súťaže. Vlani viedol Celtic proti Slovanu

Severoírsky futbalový tréner Brendan Rodgers prevzal kormidlo v saudskoarabskom klube Al-Qadsiah. Bývalý kouč Liverpoolu zamieril do finančne lukratívnej súťaže necelé dva mesiace po tom, čo skončil na lavičke škótskeho Celticu Glasgow.
Päťdesiatdvaročný Rodgers opustil Celtic Park po kritike na adresu vedenia klubu. Al-Qadsiah je v prebiehajúcej sezóne Saudi Pro League na 5. mieste a v nedeľu prepustil španielskeho trénera Michela Gonzaleza.
Rodgers sa v Saudskej Arábii stretne s generálnym riaditeľom Jamesom Bisgroveom, ktorý predtým zastával rovnakú funkciu u mestského rivala Celticu v klube Glasgow Rangers. Informovala agentúra AFP.