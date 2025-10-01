Branko Radivojevič: Príhody s Demitrom, Gáboríkom či ruský mega dril (MVP Talkshow)

BRATISLAVA. Počas kariéry patril k najväčším pracantom na ľade.
Symbol tvrdej práce, skĺbený s talentom a vysokým hokejovým IQ mu doprial možnosť hrať 399 zápasov v NHL, byť hviezdou v tímoch KHL a v Česku, aby na sklonku kariéru pobláznil hokejový Trenčín.
Branko Radivojevič bol dlhé roky jedným z lídrom a ťahúňom aj v slovenskej reprezentácii, s ktorou má v zbierke dve medaily z majstrovstiev sveta.
Moderátor Stanislav Benčat privítal jedného z najväčších sympaťákov slovenského hokeja v MVP Talkshow, kde sa s ním rozprával aj o týchto témach:
Na čo všetko sa môžete tešiť?
- Aký je ako hokejový otec talentovaných synov?
- Aké rady im dáva?
- Ako si spomína na svoje začiatky kariéry?
- Aký bol jeho prvý zápas v NHL?
- Prečo po debute dostal 'sódu', hoci zažiaril?
- Aké má historky s Demitrom a Gáboríkom?
- Čo zažil prvýkrát až vo Philadelphii?
- Ako si spomína na najlepší rok v tíme Flyers?
- Aké to bolo hrať so slovenskou légiou?
- Ako vnímal odchod do Ruska?
- Ako dostával vyplatené prémie?
- Prečo zvažoval v 32 rokoch koniec kariéry?
- Čo preňho znamenalo pôsobenie v Liberci?
- Ako si užíval posledné roky v Trenčíne?
- Čomu sa venuje po konci kariéry?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie MVP Talkshow s hosťom Brankom Radivojevičom.
