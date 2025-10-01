    Branko Radivojevič: Príhody s Demitrom, Gáboríkom či ruský mega dril (MVP Talkshow)

    Branko Radivojevič bol hosťom MVP Talkshow.
    Branko Radivojevič bol hosťom MVP Talkshow. (Autor: Honzo Blaško)
    Stanislav Benčat|1. okt 2025 o 12:00
    Hosťom MVP Talkshow Stanislava Benčata bol bývalý hokejista Branko Radivojevič.

    BRATISLAVA. Počas kariéry patril k najväčším pracantom na ľade.

    Symbol tvrdej práce, skĺbený s talentom a vysokým hokejovým IQ mu doprial možnosť hrať 399 zápasov v NHL, byť hviezdou v tímoch KHL a v Česku, aby na sklonku kariéru pobláznil hokejový Trenčín.

    Branko Radivojevič bol dlhé roky jedným z lídrom a ťahúňom aj v slovenskej reprezentácii, s ktorou má v zbierke dve medaily z majstrovstiev sveta.

    Moderátor Stanislav Benčat privítal jedného z najväčších sympaťákov slovenského hokeja v MVP Talkshow, kde sa s ním rozprával aj o týchto témach:

    Na čo všetko sa môžete tešiť?

    • Aký je ako hokejový otec talentovaných synov?
    • Aké rady im dáva?
    • Ako si spomína na svoje začiatky kariéry?
    • Aký bol jeho prvý zápas v NHL?
    • Prečo po debute dostal 'sódu', hoci zažiaril?
    • Aké má historky s Demitrom a Gáboríkom?
    • Čo zažil prvýkrát až vo Philadelphii?
    • Ako si spomína na najlepší rok v tíme Flyers?
    • Aké to bolo hrať so slovenskou légiou?
    • Ako vnímal odchod do Ruska?
    • Ako dostával vyplatené prémie?
    • Prečo zvažoval v 32 rokoch koniec kariéry?
    • Čo preňho znamenalo pôsobenie v Liberci?
    • Ako si užíval posledné roky v Trenčíne?
    • Čomu sa venuje po konci kariéry?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie MVP Talkshow s hosťom Brankom Radivojevičom.

    VIDEO: Branko Radivojevič bol hosťom MVP Talkshow


    MVP Talkshow

    Nevšedné príbehy, úprimné emócie zo športového sveta s exkluzívnymi hosťami. To je MVP Talkshow s moderátorom Stanislavom Benčatom.

