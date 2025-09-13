Amorim objasnil brankársku otázku v United po príchode posily. Kto bude jednotkou?

BRATISLAVA. Turecký futbalový brankár Altay Bayindir si udrží miesto brankárskej jednotky v anglickom tíme Manchester United aj v nedeľňajšom derby proti Manchestru City.
Potvrdil to tréner Rúben Amorim, ktorý zároveň vyjadril dôveru novej posile Sennemu Lammensovi.
Belgického brankára klub priviedol v posledný deň prestupového obdobia z Royal Antverpy za 18,1 milióna libier (približne 21 miliónov eur, pozn.), pričom uprednostnil jeho príchod pred majstrom sveta Emilianom Martínezom. Informovala o tom britská televíza BBC.
„Má veľký potenciál stať sa našou brankárskou jednotkou na mnoho rokov,“ uviedol Amorim na adresu 23-ročného Lammensa.
„Ako klub sa pozeráme na rôzne možnosti. Potrebujeme brankára, ktorý je silný a skúsený, ale musíme myslieť aj na budúcnosť.“
Bayindir, ktorý debutoval v Premier League len v apríli, odchytal všetky tri zápasy novej sezóny, hoci pri góloch proti Arsenalu Londýn a Burnley urobil chyby.
V porovnaní s Lammensom má však omnoho viac skúseností, odohral desať zápasov za tureckú reprezentáciu, zatiaľ čo belgický nováčik má za sebou len jednu sezónu medzi elitou.
„Je to iná liga, iná krajina, iná lopta. Altay bude aspoň zatiaľ pokračovať,“ zdôraznil kouč.
Kamerunský brankár André Onana, predchádzajúci gólman č.1 na Old Trafford, odišiel na hosťovanie do Trabzonsporu po sérii nepresvedčivých výkonov.
V príprave ho zabrzdilo zranenie a v zápase EFL Cupu proti Grimsby urobil chyby pri oboch inkasovaných góloch.
„Kvalitu má, ale tlak v tomto klube je obrovský. Niekedy potrebujete zmenu prostredia, aby ste sa vrátili na svoju úroveň,“ skonštatoval Amorim.
„Bolo to rozhodnutie nielen z našej strany, ale aj zo strany Andrého.“