Veľká tragédia v rodine brankára Bayernu. Zomrel mu syn, mal iba šesť rokov

BRATISLAVA. Brankár Bayernu Mníchov Sven Ulreich na sociálnych sieťach zdieľal smutný príspevok o úmrtí jeho šesťročného syna Lena. Pod text sa podpísal spolu s manželkou Lisou.



"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš syn Len zomrel pred niekoľkými týždňami po dlhej a ťažkej chorobe.

Rozhodnutie zverejniť to až teraz bolo pre nás nesmierne ťažké, no je to dôležitý krok pre našu rodinu, aby sme vniesli jasno do nášho okolia a aj do verejného priestoru. Spolu s našou dcérou sa teraz snažíme krok za krokom vrátiť do života," uviedli manželia.