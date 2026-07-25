Hrdina Kapverd po MS pokračuje v kariére. Brankár Vozinha má nový klub

Kapverdský futbalový brankár Vozinha, ktorý sa preslávil na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, pokračuje vo svojej hráčskej kariére.
Štyridsaťročný veterán podpísal zmluvu s účastníkom najvyššej čilskej súťaže Colo-Colo.
Bývalý brankár AS Trenčín sa stal jednou z najväčších ikon nedávneho šampionátu. Hneď na jeho začiatku sa výrazne zaslúžil o bezgólovú remízu s neskoršími majstrami sveta Španielmi a Kapverdy podržal svojimi výkonmi aj v ďalších zápasoch.
Africká krajina sa pri svojom debute prebojovala až do šestnásťfinále, kde potrápila obhajcov titulu z Argentíny a napokon prehrala 2:3 po predĺžení.
Vozinha podpísal podľa čilských médií s Colo-Colo 18-mesačný kontrakt. „Vozinha bude hráčom Colo-Colo. V najbližších dňoch odcestuje do Čile, podstúpi potrebnú lekársku prehliadku a potom ho predstavia tu na Estadio Monumental,“ uviedol prezident klubu Anibal Mosa podľa AP.
Vozinhov príchod môže tímu pomôcť zviditeľniť sa, keďže na Instagrame má takmer 30 miliónov sledovateľov, čo je najviac spomedzi všetkých brankárov sveta. Pred MS ho pritom sledovalo iba pár tisíc ľudí.