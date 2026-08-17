VIDEO: Hanba na domácom trávniku. Benfica gólovo koncertovala, útočník dal hetrik za 7 minút

Benfica Lisabon zvíťazila na ihrisku Casa Pia vysoko 7:0 a v 2. kole portugalskej Primeira Ligy si pripísala prvé víťazstvo v sezóne po tom, čo v úvodnom kole len remizovala s Académicom Viseu.
Casa Pia tak prehrala aj druhý zápas sezóny a v tabuľke naďalej figuruje bez bodu a bez streleného gólu so skóre 0:8.
Hostia sa ujali vedenia už v 3. minúte, keď sa presadil Gianluca Prestianni – jeho strelu si nešťastne zrazil do vlastnej bránky David Sousa.
V 14. minúte pridal druhý gól Rafa Silva po asistencii Pavlidisa a Benfica odchádzala do kabín s pokojným náskokom 2:0.
Druhý polčas však bol už čisto v podaní Benficy. Vangelis Pavlidis sa v priebehu 7 minút presadil trikrát a skompletizoval čistý hetrik, čím zvýšil vedenie na 5:0.
VIDEO: Gól Pavlidisa na 3:0
VIDEO: Gól Pavlidisa na 4:0
VIDEO: Gól Pavlidisa na 5:0
Skóre následne uzavreli vlastný gól Lawrencea Oforiho a zásah striedajúceho Jhona Durána, ktorý sa gólovo presadil po dvoch minútach na ihrisku, keď vystriedal hetrikového hrdinu Pavlidisa.