VIDEO: Hanba na domácom trávniku. Benfica gólovo koncertovala, útočník dal hetrik za 7 minút

Vangelis Pavlidis oslavuje gól do siete Casa Pia.
Vangelis Pavlidis oslavuje gól do siete Casa Pia. (Autor: X / SL Benfica)
Sportnet|17. aug 2026 o 23:32
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Lisabonský klub dosiahol prvé víťazstvo v ligovej sezóne.

Benfica Lisabon zvíťazila na ihrisku Casa Pia vysoko 7:0 a v 2. kole portugalskej Primeira Ligy si pripísala prvé víťazstvo v sezóne po tom, čo v úvodnom kole len remizovala s Académicom Viseu.

Casa Pia tak prehrala aj druhý zápas sezóny a v tabuľke naďalej figuruje bez bodu a bez streleného gólu so skóre 0:8.

Hostia sa ujali vedenia už v 3. minúte, keď sa presadil Gianluca Prestianni – jeho strelu si nešťastne zrazil do vlastnej bránky David Sousa.

V 14. minúte pridal druhý gól Rafa Silva po asistencii Pavlidisa a Benfica odchádzala do kabín s pokojným náskokom 2:0.

Druhý polčas však bol už čisto v podaní Benficy. Vangelis Pavlidis sa v priebehu 7 minút presadil trikrát a skompletizoval čistý hetrik, čím zvýšil vedenie na 5:0.

VIDEO: Gól Pavlidisa na 3:0

VIDEO: Gól Pavlidisa na 4:0

VIDEO: Gól Pavlidisa na 5:0

Skóre následne uzavreli vlastný gól Lawrencea Oforiho a zásah striedajúceho Jhona Durána, ktorý sa gólovo presadil po dvoch minútach na ihrisku, keď vystriedal hetrikového hrdinu Pavlidisa.

Tabuľka Primeira Ligy

Liga Portugal

    Vangelis Pavlidis oslavuje gól do siete Casa Pia.
    Vangelis Pavlidis oslavuje gól do siete Casa Pia.
    VIDEO: Hanba na domácom trávniku. Benfica gólovo koncertovala, útočník dal hetrik za 7 minút
    dnes 23:32
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