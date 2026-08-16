Messi nepremenil penaltu a dvakrát trafil tyč. Inter Miami prehral s Nashvillom vysoko

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. aug 2026 o 10:02
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Inter Miami prehral s Nashvillom 1:4.

Útočník Pavel Bucha pomohol futbalistom Cincinnati gólom k remíze 1: 1 na ihrisku Orlanda.

V prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS sa český reprezentant presadil piatykrát.

Dvadsaťosemročný Bucha otvoril skóre v 23. minúte po tom, ako sa na hranicu veľkého vápna dostal k odrazenej lopte.

Cincinnati to však na víťazstvo nestačilo a v 48. minúte vyrovnal Tyresa Spicer.

Houston vyhral 1:0 nad Los Angeles Galaxy, útočník Ondřej Lingr sa za domáce Dynamo dostal na trávnik v 65. minúte.

St. Louis zvíťazilo 3:1 v San Jose, záložník Tomáš Ostrák však zostal len medzi náhradníkmi.

Ďalšiu nepremenenú penaltu si na svoje konto pripísal Lionel Messi, ktorý v drese Interu Miami prežil nevydarený zápas s Nashvillom.

Argentínsky kapitán, ktorý z pokutového kopu neuspel dvakrát aj na nedávnych majstrovstvách sveta, nevyužil možnosť vyrovnať v prvom polčase na 1:1.

Tesne pred prestávkou síce prihral na vyrovnávajúcu bránku Segoviovi, sám ale neskóroval.

V závere zápasu dvakrát trafil tyč a porážku 1:4 neodvrátil.

VIDEO: Inter Miami - Nashville SC

Tabuľka MLS

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    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messi nepremenil penaltu a dvakrát trafil tyč. Inter Miami prehral s Nashvillom vysoko
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