Messi nepremenil penaltu a dvakrát trafil tyč. Inter Miami prehral s Nashvillom vysoko

Útočník Pavel Bucha pomohol futbalistom Cincinnati gólom k remíze 1: 1 na ihrisku Orlanda.
V prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS sa český reprezentant presadil piatykrát.
Dvadsaťosemročný Bucha otvoril skóre v 23. minúte po tom, ako sa na hranicu veľkého vápna dostal k odrazenej lopte.
Cincinnati to však na víťazstvo nestačilo a v 48. minúte vyrovnal Tyresa Spicer.
Houston vyhral 1:0 nad Los Angeles Galaxy, útočník Ondřej Lingr sa za domáce Dynamo dostal na trávnik v 65. minúte.
St. Louis zvíťazilo 3:1 v San Jose, záložník Tomáš Ostrák však zostal len medzi náhradníkmi.
Ďalšiu nepremenenú penaltu si na svoje konto pripísal Lionel Messi, ktorý v drese Interu Miami prežil nevydarený zápas s Nashvillom.
Argentínsky kapitán, ktorý z pokutového kopu neuspel dvakrát aj na nedávnych majstrovstvách sveta, nevyužil možnosť vyrovnať v prvom polčase na 1:1.
Tesne pred prestávkou síce prihral na vyrovnávajúcu bránku Segoviovi, sám ale neskóroval.
V závere zápasu dvakrát trafil tyč a porážku 1:4 neodvrátil.
VIDEO: Inter Miami - Nashville SC