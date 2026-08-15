Haraslín debutoval v Saudskej Arábii. Čelil hviezdam z Al-Nassr, Ronaldo však chýbal

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín debutoval vo svojom novom pôsobisku v Saudskej Arábii.
Tridsaťročný krídelník nastúpil tri dni od svojho prestupu z pražskej Sparty v drese Al-Fateh, no jeho tím podľahol Al-Nassr 0:3.
Haraslín mal na konte jednu strelu do priestoru brány a na ihrisku zotrval do 80. minúty
V zostave domácich chýbal Cristiano Ronaldo, ktorý zápas vynechal pravdepodobne kvôli jeho nedávnej svadbe. Napriek tejto absencii Haraslín čelil hviezdam ako Sadio Mané, Kingsley Coman či Joao Felix.
Triumf Al-Nassr zariadili gólmi Angelo v 37. minúte, o tri minúty neskôr sa presadil aj Felix a skóre duelu uzavrel v 73. minúte Samu Costa.
Jeden z kľúčových hráčov slovenskej reprezentácie prestúpil do Al-Fateh v stredu za približne šesť miliónov eur a podpísal s ním zmluvu do roku 2029.
Al-Fateh sa v uplynulom ročníku saudskej Pro League umiestnil na 11. priečke.