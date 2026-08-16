Škriniar po hanebnej prehre Fenerbahce: Sami sme si prehrali zápas, robili sme chyby

Hráči Fenerbahce Istanbul, zľava Milan Škriniar, Nathan Ake, Anderson Talisca a Archie Brown.
Hráči Fenerbahce Istanbul, zľava Milan Škriniar, Nathan Ake, Anderson Talisca a Archie Brown. (Autor: TASR)
TASR|16. aug 2026 o 12:26
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Fenerbahce Istanbul prekvapivo prehralo úvodný zápas tureckej ligy.

Futbalisti Fenerbahce Istanbul zahájili nový ročník tureckej najvyššej súťaže prekvapivou prehrou 1:2 na trávniku Genclerbirligi.

Po zápase sa nevyhol kritike výkonu svojho družstva slovenský obranca a kapitán tímu Milan Škriniar.

Aktuálny vicemajster Turecka síce herne dominoval, keď do bránkového priestoru vyslal až 11 striel, ale z troch šancí domáceho tímu dvakrát inkasoval.

„Vytvorili sme si šance, ale nevyšlo to. Je to hanba. Sami sme si prehrali zápas, pretože sme robili chyby. Pred zápasom sme jasne hovorili o tom, že náš súper bude čakať na chyby a pokúsi sa ich využiť. Bohužiaľ, to sa aj stalo. Je pre mňa teraz ťažké o tom teraz hovoriť. Je to rovnaký príbeh, inkasovali sme po našich chybách,“ cituje Škriniara oficiálna klubová webstránka.

Jeho tím síce viedol od 13. minúty po presnom zásahu Taliscu, ale ďalej v zápase sa presadili už len domáci futbalisti.

Fenerbahce síce podľa očakávania zatlačilo v útočnej fáze, ale z Ankary si napokon neodvážalo ani bod.

„Chceli sme čo najskôr skórovať, prvé dve-tri minúty sme trochu panikárili. Mali sme však byť trpezlivejší už počas prvého polčasu. Do útoku sme mali vyraziť v momente pripraveného zápasového plánu. Keď však niečo uponáhľate a snažíte sa takto hrať, tak je z toho takýto výsledok,“ uviedol v pozápasovom hodnotení reprezentant Slovenska.

Fenerbahce tak nevyšla generálka na úvodný duel play off o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov, v ktorom si doma zmerajú sily s francúzskym tímom Olympique Lyon. Za účastníka Ligue 1 chytá Slovák Dominik Greif.

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Hráči Fenerbahce Istanbul, zľava Milan Škriniar, Nathan Ake, Anderson Talisca a Archie Brown.
Hráči Fenerbahce Istanbul, zľava Milan Škriniar, Nathan Ake, Anderson Talisca a Archie Brown.
Škriniar po hanebnej prehre Fenerbahce: Sami sme si prehrali zápas, robili sme chyby
dnes 12:26
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