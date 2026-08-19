ONLINE: Slovensko U17 - Švajčiarsko U17 dnes, Turnaj štyroch krajín LIVE (zápas o 3. miesto)

Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov nastúpi dnes od 13:00 na zápas o tretie miesto Turnaja štyroch krajín proti rovesníkom zo Švajčiarska.
Slováci na turnaji získali jediný bod. V úvodnom stretnutí podľahli práve Švajčiarsku 1:3, v druhom nestačili na Česko, ktorému podľahli 1:4, a v treťom zápase prehrali s USA po predĺžení 7:6, bod za prehru v predĺžení je ich jediným ziskom.
Švajčiarsko odštartovalo turnaj víťazstvom nad Slovenskom 3:1, následne prehralo po nájazdoch 5:6 s USA a v poslednom zápase nestačilo na Česko 0:3.
Víťaz dnešného zápasu berie bronz.
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ONLINE PRENOS: Slovensko U17 - USA U17 dnes (hokej, utorok, turnaj 4 krajín, výsledok, naživo, LIVE)
Turnaj štyroch krajín (U17) O 3. miesto 2026/2027
19.08.2026 o 13:00
Švajčiarsko
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minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Slovensko
Slováci na chomutovském turnaji ani jednou nevyhráli. V prvním utkání sehráli duel se Švýcary, kteří byli nad jejich síly, když vyhráli 3:1. Další den pak v derby s českou reprezentací prohráli 1:4. V průběhu druhé třetiny se jim povedlo vyrovnat na 1:1, jenže pak už góly střílel jen soupeř. Slovenská sedmnáctka v posledním utkání ve skupině padla 6:7 po prodloužení s USA a dnes tak vyzve o bronz Švýcary. Oplatí jim prohru ze skupiny?
Slováci na chomutovském turnaji ani jednou nevyhráli. V prvním utkání sehráli duel se Švýcary, kteří byli nad jejich síly, když vyhráli 3:1. Další den pak v derby s českou reprezentací prohráli 1:4. V průběhu druhé třetiny se jim povedlo vyrovnat na 1:1, jenže pak už góly střílel jen soupeř. Slovenská sedmnáctka v posledním utkání ve skupině padla 6:7 po prodloužení s USA a dnes tak vyzve o bronz Švýcary. Oplatí jim prohru ze skupiny?
Švýcarsko
Švýcaři na turnaji porazili 3:1 Slovensko a byli důstojným soupeřem i výběru USA. Několikrát dokonce vedli, ale nakonec Spojené státy strhly vedení na svou stranu. V samotném závěru vedly 5:3, Švýcaři ale ještě vyrovnali. Prodloužení vítěze neurčilo a až samostatné nájezdy rozsekly zápas ve prospěch Američanů. V souboji o finále pak prohráli 0:3 s českým týmem a budou tak bojovat o bronzové medaile.
Švýcaři na turnaji porazili 3:1 Slovensko a byli důstojným soupeřem i výběru USA. Několikrát dokonce vedli, ale nakonec Spojené státy strhly vedení na svou stranu. V samotném závěru vedly 5:3, Švýcaři ale ještě vyrovnali. Prodloužení vítěze neurčilo a až samostatné nájezdy rozsekly zápas ve prospěch Američanů. V souboji o finále pak prohráli 0:3 s českým týmem a budou tak bojovat o bronzové medaile.
Hezké středeční brzké odpoledne přeji všem příznivcům hokeje. Na programu je souboj o třetí místo na turnaji čtyř hráčů do sedmnácti let v Chomutově a mezi sebou si to rozdají Švýcarsko a Slovensko.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 13:00.