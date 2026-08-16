Ronaldo chce zanechať veľkolepý odkaz. Toto je pravdepodobne môj posledný rok, tvrdí

Cristiano Ronaldo počas MS vo futbale 2026.
Cristiano Ronaldo počas MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. aug 2026 o 18:44
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Portugalský kapitán sa chce po hráčskej kariére viac baviť.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty Cristiano Ronaldo uviedol, že má pred sebou pravdepodobne poslednú sezónu v kariére.

Štyridsaťjedenročný kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie to povedal v rozhovore pre magazín Vogue.

"Toto je pravdepodobne môj posledný rok s futbalom a chcem zanechať veľkolepý odkaz," vyhlásil Ronaldo, ktorý od roku 2023 hrá v Saudskej Arábii za an-Nasr.

"Mám toho toľko, čo ma zamestnáva, je ťažké vybrať len niečo. Pretože po futbale môže nastať veľká prázdnota a treba vyplniť čas rôznymi spôsobmi, nie len jedným, "povedal bývalý hráč Manchestru United, Realu Madrid a Juventusu, ktorý sa pred pár dňami oženil.

Teší sa, že sa bude viac baviť. "Viac cestovať, sledovať a hrať padel, čo ma naozaj baví, a ďalej si užívať to, čo som si zaslúžil - čo sme si zaslúžili. Pretože napokon to za tých 25 rokov bolo aj s veľkým odriekaním," uviedol Ronaldo.

Najlepší reprezentačný strelec histórie dal v kariére 976 gólov a rád by dosiahol tisícku.

Reprezentácie

Cristiano Ronaldo počas MS vo futbale 2026.
Cristiano Ronaldo počas MS vo futbale 2026.
Ronaldo chce zanechať veľkolepý odkaz. Toto je pravdepodobne môj posledný rok, tvrdí
dnes 18:44
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