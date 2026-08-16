Ronaldo chce zanechať veľkolepý odkaz. Toto je pravdepodobne môj posledný rok, tvrdí

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty Cristiano Ronaldo uviedol, že má pred sebou pravdepodobne poslednú sezónu v kariére.
Štyridsaťjedenročný kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie to povedal v rozhovore pre magazín Vogue.
"Toto je pravdepodobne môj posledný rok s futbalom a chcem zanechať veľkolepý odkaz," vyhlásil Ronaldo, ktorý od roku 2023 hrá v Saudskej Arábii za an-Nasr.
"Mám toho toľko, čo ma zamestnáva, je ťažké vybrať len niečo. Pretože po futbale môže nastať veľká prázdnota a treba vyplniť čas rôznymi spôsobmi, nie len jedným, "povedal bývalý hráč Manchestru United, Realu Madrid a Juventusu, ktorý sa pred pár dňami oženil.
Teší sa, že sa bude viac baviť. "Viac cestovať, sledovať a hrať padel, čo ma naozaj baví, a ďalej si užívať to, čo som si zaslúžil - čo sme si zaslúžili. Pretože napokon to za tých 25 rokov bolo aj s veľkým odriekaním," uviedol Ronaldo.
Najlepší reprezentačný strelec histórie dal v kariére 976 gólov a rád by dosiahol tisícku.