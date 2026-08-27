Vozinha si v debute udržal čisté konto a zneškodnil veľkú šancu súpera. Oslavoval víťazstvo

Kapverdský futbalový brankár Vozinha absolvoval úspešný debut v drese Colo Colo. V noci na štvrtok prispel k víťazstvu svojho tímu 3:0 nad Unionom Española v dueli Čílskeho pohára.
Jeden z hrdinov MS 2026 si udržal čisté konto a v závere zneškodnil veľkú šancu súpera. Štyridsaťročného Vozinhu zaradili do ideálnej zostavy svetového šampionátu v USA, Mexiku a Kanade podľa FIFA.
Naposledy pôsobil v portugalskom druholigovom klube GD Chaves, časť kariéry strávil aj na Slovensku v drese AS Trenčín.
S lídrom čilskej ligy podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalší rok, pripomenula agentúra AP.