Vozinha si v debute udržal čisté konto a zneškodnil veľkú šancu súpera. Oslavoval víťazstvo

Kapverdský futbalový brankár Vozinha chytá loptu počas svojho debutu v drese čilského klubu Colo Colo v zápase proti Unionu Española.
Kapverdský futbalový brankár Vozinha chytá loptu počas svojho debutu v drese čilského klubu Colo Colo v zápase proti Unionu Española. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. aug 2026 o 08:17
ShareTweet0

Časť kariéry strávil aj na Slovensku v drese AS Trenčín.

Kapverdský futbalový brankár Vozinha absolvoval úspešný debut v drese Colo Colo. V noci na štvrtok prispel k víťazstvu svojho tímu 3:0 nad Unionom Española v dueli Čílskeho pohára.

Jeden z hrdinov MS 2026 si udržal čisté konto a v závere zneškodnil veľkú šancu súpera. Štyridsaťročného Vozinhu zaradili do ideálnej zostavy svetového šampionátu v USA, Mexiku a Kanade podľa FIFA.

Naposledy pôsobil v portugalskom druholigovom klube GD Chaves, časť kariéry strávil aj na Slovensku v drese AS Trenčín.

S lídrom čilskej ligy podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalší rok, pripomenula agentúra AP.

Ďalšie súťaže

Kapverdský futbalový brankár Vozinha chytá loptu počas svojho debutu v drese čilského klubu Colo Colo v zápase proti Unionu Española.
Kapverdský futbalový brankár Vozinha chytá loptu počas svojho debutu v drese čilského klubu Colo Colo v zápase proti Unionu Española.
Vozinha si v debute udržal čisté konto a zneškodnil veľkú šancu súpera. Oslavoval víťazstvo
dnes 08:17
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Vozinha si v debute udržal čisté konto a zneškodnil veľkú šancu súpera. Oslavoval víťazstvo