VIDEO: Messi si nenechá vziať strelecký trón. V MLS je blízko k historickej obhajobe

Lionel Messi
Lionel Messi (Autor: TASR/AP)
ČTK|2. nov 2026 o 08:07
ShareTweet0

Arrgentínčan má v závere sezóny na konte už 26 gólov.

Lionel Messi v predposlednom kole základnej časti MLS rozhodol gólom sedem minút pred koncom o výhre futbalistov Miami 2:1 na ihrisku New England.

Argentínsky majster sveta si pripísal tiež asistenciu pri vyrovnávajúcej bránke hostí.

Messi v 69. min pripravil gól na 1:1 pre Germána Berterameho a v 83. min zabezpečil obhajcom titulu víťazstvo.

Získal loptu zhruba 30 metrov od bránky, prekľučkoval sa medzi viacerými obrancami a po spolupráci s Telascom Segoviom skóroval.

VIDEO: Zostrih zápasu New England - Miami

Messi si vylepšil bilanciu na 26 zásahov a na čele poradia strelcov má náskok štyroch gólov pred Petarom Musom z Dallasu. Tretí Brian White z Vancouveru už na bývalú hviezdu Barcelony či Paríža stráca šesť gólov.

Tridsaťdeväťročný Messi v minulej sezóne získal cenu pre najlepšieho strelca za 29 gólov. Teraz sa môže stať prvým hráčom od zavedenia súčasného systému v roku 2005, ktorý cenu získa v dvoch sezónach za sebou.

Tabuľka MLS

MLS

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    VIDEO: Messiho štvorminútová gólová kanonáda a Griezmannova asistencia na gól roka
    18.10.2026
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»VIDEO: Messi si nenechá vziať strelecký trón. V MLS je blízko k historickej obhajobe