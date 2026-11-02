VIDEO: Messi si nenechá vziať strelecký trón. V MLS je blízko k historickej obhajobe

Lionel Messi v predposlednom kole základnej časti MLS rozhodol gólom sedem minút pred koncom o výhre futbalistov Miami 2:1 na ihrisku New England.
Argentínsky majster sveta si pripísal tiež asistenciu pri vyrovnávajúcej bránke hostí.
Messi v 69. min pripravil gól na 1:1 pre Germána Berterameho a v 83. min zabezpečil obhajcom titulu víťazstvo.
Získal loptu zhruba 30 metrov od bránky, prekľučkoval sa medzi viacerými obrancami a po spolupráci s Telascom Segoviom skóroval.
VIDEO: Zostrih zápasu New England - Miami
Messi si vylepšil bilanciu na 26 zásahov a na čele poradia strelcov má náskok štyroch gólov pred Petarom Musom z Dallasu. Tretí Brian White z Vancouveru už na bývalú hviezdu Barcelony či Paríža stráca šesť gólov.
Tridsaťdeväťročný Messi v minulej sezóne získal cenu pre najlepšieho strelca za 29 gólov. Teraz sa môže stať prvým hráčom od zavedenia súčasného systému v roku 2005, ktorý cenu získa v dvoch sezónach za sebou.