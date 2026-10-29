Slovenský klenot zostáva v Poľsku. Gašparík si za skvelé výsledky vyslúžil nový kontrakt

Slovenský tréner Górnik Zabrze Michal Gašparík.
Slovenský tréner Górnik Zabrze Michal Gašparík. (Autor: TASR)
TASR|29. okt 2026 o 17:01
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Zo 60 zápasov na lavičke poľského klubu vyhral 31, minulú sezónu ozdobil triumfom v pohári a druhým miestom v lige.

Poľský futbalový klub Górnik Zabrze podpísal nový kontrakt so slovenským trénerom Michalom Gašparík do konca júna 2030.

Druhý tím Ekstraklasy o tom informoval vo štvrtok na svojej oficiálnej stránke.

Štyridsaťštyriročný Gašparík, ktorý pôsobil v Górniku aj ako hráč, zasadol na lavičku klubu v júni 2025 a zmluva mu mala vypršať na budúce leto.

Vlani priviedol tím k triumfu v Poľskom pohári a v lige obsadil druhé miesto.

To jeho zverenci držia aj momentálne, na vedúcu Poznaň strácajú bod, no odohrali o zápas viac.

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Gašparík viedol „baníkov“ dokopy v 60 zápasoch vo všetkých súťažiach, z ktorých 31 vyhral, 13 remizoval a 16 prehral. Nové kontrakty vo štvrtok podpísali aj jeho asistenti Marián Hodulík a Tomáš Prisztács.

„Gratulujeme trénerovi Michalovi Gašparíkovi a jeho kolegom, želáme im veľa šťastia a ďalšie úspechy s tímom Górniku,“ napísal klub v stanovisku.

Tabuľka poľskej Ekstraklasy

Ekstraklasa

    Slovenský tréner Górnik Zabrze Michal Gašparík.
    Slovenský tréner Górnik Zabrze Michal Gašparík.
    Slovenský klenot zostáva v Poľsku. Gašparík si za skvelé výsledky vyslúžil nový kontrakt
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