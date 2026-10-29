Slovenský klenot zostáva v Poľsku. Gašparík si za skvelé výsledky vyslúžil nový kontrakt

Poľský futbalový klub Górnik Zabrze podpísal nový kontrakt so slovenským trénerom Michalom Gašparík do konca júna 2030.
Druhý tím Ekstraklasy o tom informoval vo štvrtok na svojej oficiálnej stránke.
Štyridsaťštyriročný Gašparík, ktorý pôsobil v Górniku aj ako hráč, zasadol na lavičku klubu v júni 2025 a zmluva mu mala vypršať na budúce leto.
Vlani priviedol tím k triumfu v Poľskom pohári a v lige obsadil druhé miesto.
To jeho zverenci držia aj momentálne, na vedúcu Poznaň strácajú bod, no odohrali o zápas viac.
Gašparík viedol „baníkov“ dokopy v 60 zápasoch vo všetkých súťažiach, z ktorých 31 vyhral, 13 remizoval a 16 prehral. Nové kontrakty vo štvrtok podpísali aj jeho asistenti Marián Hodulík a Tomáš Prisztács.
„Gratulujeme trénerovi Michalovi Gašparíkovi a jeho kolegom, želáme im veľa šťastia a ďalšie úspechy s tímom Górniku,“ napísal klub v stanovisku.