Anglický reprezentant sa pred súdom cíti nevinný. Proces ho čaká počas Eura na domácej pôde

Anglický futbalista Ivan Toney vo štvrtok predstúpil pred súd a vyhlásil, že sa cíti nevinný v prípade obvinenia, podľa ktorého mal vlani v londýnskom nočnom klube udrieť muža hlavou a päsťami.
Tridsaťročný útočník, ktorý reprezentoval Anglicko na tohtoročných majstrovstvách sveta a pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Ahli, sa v súvislosti s údajným napadnutím postaví pred súd v roku 2028.
Počas päťminútového pojednávania na Korunnom súde v londýnskom Southwarku formálne vyhlásil, že sa necíti vinný z obvinenia z napadnutia, ktoré malo viesť k ublíženiu na zdraví.
K údajnému napadnutiu malo dôjsť 6. decembra minulého roka počas konfliktu v nočnom podniku na Wardour Street.
Sudca Christopher Hehir stanovil predbežný termín procesu na 12. júna 2028 na tom istom súde.
Proces by sa tak mal uskutočniť počas majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré bude spoluorganizovať Anglicko. Sudca sa Toneymu ospravedlnil za dlhé čakanie.
„Je to veľmi vzdialený termín a ospravedlňujem sa za to. Ako možno viete, korunné súdy sú pod veľkým tlakom. Z rôznych dôvodov máme obrovské množstvo nevybavených prípadov,“ uviedol sudca podľa agentúry AP.
Toneyho prepustili na slobodu bez podmienok kaucie. Kariéru začal v Northamptone, neskôr hrával za Newcastle a Peterborough.
V roku 2020 prestúpil do Brentfordu a o štyri roky neskôr zamieril do saudskoarabského klubu Al-Ahli.