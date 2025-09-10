Na konte má titul majstra sveta. Dlhoročná opora Francúzska ukončila kariéru

PARÍŽ. Francúzsky futbalový brankár Steve Mandanda ukončil kariéru. Štyridsaťročný víťaz MS 2018 naposledy pôsobil v Rennes, kde mu kontrakt vypršal v júli. Reprezentačnú kariéru ukončil už v januári 2023.
Rodák z konžskej Kinshasy prišiel do Francúzska ako dieťa a kariéru začal v Le Havre. Najväčšiu časť svojho pôsobenia spojil s Olympique Marseille, kde od roku 2007 odchytal 14 sezón a získal šesť trofejí vrátane titulu v Ligue 1 (2010).
V roku 2016 prestúpil do Crystal Palace, no už o rok sa vrátil späť do Marseille. Do Rennes prišiel v roku 2022.
„Potreboval som čas, aby som to prijal, pretože to nebolo jednoduché, ale áno, končím,“ citovala Mandandu agentúra AFP.
V národnom drese absolvoval 35 zápasov, bol dlhoročným náhradníkom Huga Llorisa a zúčastnil sa na finále ME 2016, MS 2022 i triumfálneho šampionátu v roku 2018 v Rusku.