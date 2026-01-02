Má 45 rokov a ešte nekončí. Brazílsky brankár posúva vlastný rekord

Brazílsky futbalový brankár Fábio dostal v 45 rokoch novú zmluvu vo Fluminense a môže ďalej vylepšovať vlastný rekord v počte odohraných profesionálnych zápasov.
Zatiaľ ich má na konte 1426. Vďaka dohode s Fluminense, ktoré o nej informovalo, bude pokračovať v kariére najmenej do decembra 2027.
Fábio chytá ako jednotka za prvoligový klub z Ria de Janeiro od roku 2022. Niekdajší mládežnícky reprezentant v auguste minulého roka prekonal rekord anglického brankára Petra Shiltona, keď si pripísal 1391. súťažný štart.
V Brazílii chytá Fábio počas celej profesionálnej kariéry trvajúcej už takmer 29 rokov. Nastupoval za tímy Uniao Bandeirante, Vasco da Gama, Cruzeiro a Fluminense, s ktorým v roku 2023 vybojoval Pohár osloboditeľov.