Niňaj mieri na hosťovanie ku konkurencii. Podbrezová chce dať priestor iným stopérom

Branislav Niňaj v drese Sepsi.
Branislav Niňaj v drese Sepsi. (Autor: Sepsi OSK/Facebook)
13. jan 2026 o 14:00
„Železiari“ poslali na hosťovanie aj ľavého obrancu Severina Tatolnu.

Slovenský futbalový obranca Branislav Niňaj zamieril z Podbrezovej na hosťovanie do Skalice. Účastník Niké ligy z Horehronia o tom informoval v utorok na svojom webe.

„Železiari“ poslali na hosťovanie aj ľavého obrancu Severina Tatolnu, ktorý bude pôsobiť v Prešove, o čom Tatran informoval už skôr v utorok.

Aj 31-ročný stopér Niňaj, ktorý v minulosti vyhral dva tituly so Slovanom, sa dohodol na hosťovaní do konca prebiehajúcej sezóny. V jesennej časti odohral za Podbrezovú jedenásť ligových zápasov a dva štarty pridal v Slovnaft Cupe.

„Už na začiatku prípravy sme avizovali, že chceme dať šancu iným stopérom. Oslovila nás Skalica a dohodli sme sa na polročnom hosťovaní,“ uviedol pre klubový web generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček.

    Branislav Niňaj v drese Sepsi.
    Branislav Niňaj v drese Sepsi.
    Niňaj mieri na hosťovanie ku konkurencii. Podbrezová chce dať priestor iným stopérom
    dnes 14:00
