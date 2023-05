Agent: Jeden polovičný Slovák je v Arsenale, všetko si nechá pre seba, málo hovorí

V priebehu pár dní vaši hráči oslavovali dva veľké, národné tituly. Lobotka v Taliansku, Hancko je majster Holandska. Zažili ste to priamo tam. Aké to bolo?

Dlho sa vedelo, že to asi Neapol zvládne. Všetci vraveli, že to bude veľké a vôbec sa nemýlili. V Neapole je to asi nemožné zorganizovať, pretože tam buráca v uliciach milión ľudí. Bolo to skvelé až sentimentálne. V Holandsku to naopak vynikajúco zorganizovali. Rozdiel v mentalite národov je obrovský a tiež spôsob osláv. Majú však niečo spoločné, neuveriteľnú oddanosť s klubom. Celý Rotterdam oslavoval veľmi pokojne, uvážene a organizovane. A oslavoval aj celý Neapol, aj keď o organizácii nemôže byť ani reč.