Fodrek hral pod Weissom pred 19 rokmi v Lige majstrov, teraz bol jeho trénerským súperom

Góly Davida Strelca a Gurama Kašiu v druhom polčase spôsobili, že úradujúci majster prezimuje na čele tabuľky so 44 bodmi a náskokom minimálne jedného bodu pred Žilinou.

"Tešíme sa, že sme zakončili jesennú časť víťazstvom a zostali sme na prvom mieste. Bola to náročná, dlhá jeseň, no tak sme to chceli, aby sme hrali poháre a vysnívanú Ligu majstrov.

Sme prví v lige, z tohto pohľadu som veľmi spokojný. Ďakujem hráčom, vedeniu klubu za vytvorené podmienky i fanúšikom a všetkým, ktorí nás majú radi a fandia nám," uviedol Vladimír Weiss st. na tlačovej konferencii po zápase.

K zápasu proti Dunajskej Strede 60-ročný kormidelník "belasých" ešte dodal.

"Potvrdili sme, že keď musíme zabrať, tak to vieme a dokážeme. Išli sme až na dno síl. Niektorých hráčov som v zostave obmenil, Tigran Barseghjan vypadol na približne štyri až šesť týždňov.

Má natrhnutý sval, nehral ani Danylo Ignatenko. Z víťazstva sa veľmi tešíme, aj Dunajská Streda hrala dobre. Všetkým, aj našim fanúšikom, želám pekné Vianoce a najmä zdravie, ktoré je to najdôležitejšie."