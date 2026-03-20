Maguire pripravil Manchester United o víťazstvo. Súper piatykrát za sebou remizoval

Harry Maguire z Manchester United (číslo 5) je vylúčený počas zápasu Premier League proti AFC Bournemouth.
TASR, ČTK|20. mar 2026 o 23:10
Harry Maguire dostal červenú kartu

Premier League - 31. kolo

AFC Bournemouth - Manchester United 2:2 (0:0)

Góly: 67. Christie, 81. Kroupi (z 11 m) - 61. Fernandes (z 11 m), 71. Hill (vl.), ČK: 78. Maguire (ManUtd)

Futbalisti Manchestru United remizovali v piatkovom dueli 31. kola anglickej Premier League na pôde Bournemouthu 2:2.

Favorit síce na ihrisku súpera dvakrát viedol, v závere ale prišiel o výhru po penalte nariadenej za faul Harryho Maguirea. Anglický obranca navyše dostal za zákrok červenú kartu a United dohrávali v desiatich.

Bruno Fernandes poslal hostí do vedenia z penalty v 61. minúte, ale Ryan Christie o šesť minút neskôr vyrovnal.

Vlastný gól Jamesa Hilla na 2:1 posunul United blízko štvrtému víťazstvu z posledných piatich zápasov, Maguireho faul ale znamenal ďalšie vyrovnanie. Z pokutového kopu sa trafil Eli Junior Kroupi.

ManUtd patrí v tabuľke naďalej tretie miesto, Bournemouth uhral piatu remízu za sebou a figuruje na 10. priečke.

