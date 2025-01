VIDEO: Výhra poznačí amatérov na celý život. Neprijateľné, hneval sa tréner Lyonu

„Existuje možno jednopercentná šanca, že zvíťazíme. Musíme sa však o to pokúsiť. Samozrejme, že to bude ťažké, budú stáť proti nám hviezdy, reprezentanti. Musíme to však ignorovať a ukázať svoju silu,“ pred zápasom vravel tréner outsidera Freddy Morel.

„Pre takéto momenty hráme futbal. Toto víťazstvo nás poznačí na celý život, je to neuveriteľné. Zaslúžime si uznanie, pretože sme ukázali nesmiernu oddanosť a skvelé hodnoty. To, čo sme dokázali nie je triviálne,“ pre beIN Sports povedal jeden z hrdinov, brankár Bourgoin-Jallieu Ronan Jay.

Oslavovali, akoby boli majstri

Po veľkolepom víťazstve vybehli fanúšikovia piatoligistu na ihrisko. Oslavovali, akoby vyhrali majstrovský titul.

„Ďakujem svojmu trénerovi a videoanalytikovi, ktorí so mnou pracovali na penaltách. Ich práca bola perfektná, bez nich by som to nedokázal.

Pozrite si kurzy, aké boli pre zápasom. Nikto nám neveril, no my sme to dokázali,“ dodal Jay, amatérsky brankár, ktorý zlikvidoval penalty svetovým hráčom.