Prekvapenie vo Francúzskom pohári. PSG končí, vyradil ho mestský rival

TASR|12. jan 2026 o 23:23
Enriqueho tím vypadol v šestnásťfinále.

Futbalisti Paríža St. Germain neobhája vlaňajší triumf vo Francúzskom pohári.

V pondelkovom šestnásťfinálovom súboji prekvapujúco prehrali v mestskom derby s Paríž FC 0:1 a z Coupe de France vypadli.

O jediný gól zápasu sa postaral v 74. minúte útočník Jonathan Ikone, ktorý strelou po zemi zakončil rýchly brejk hostí.

Úradujúcemu majstrovi Ligue 1 a šampiónovi Ligy majstrov nepomohla k úspechu ani jasná herná (držanie lopty 70:30) i strelecká prevaha (pomer striel 25:4, na bránu 7:2).

Hrdinom hostí bol brankár Obed Nkambadio, ktorý zneškodnil viacero šancí favorizovaných domácich.

Coupe de France

    po 23:23
