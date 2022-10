Oba celky během osmi kol přešly s kolísavou formou, vždyť Bayern v posledních pěti duelech třikrát remizoval, jednou dokonce prohrál a jednou zvítězil. Hráči německého giganta tak posbírali patnáct bodů a jsou pouze dva body o vedoucí dvojíce Union Berlín – Freiburg. Jestli něco Mnichovu jde, je to střílení branek. Vždyť už jich nasázel třiadvacet. Nejlepším střelcem týmu pak je Jamal Musiala, který se trefil pětkrát. Stejný počet bodů jako dnes hostující celek má také Dortmund, jenž má mnohem horší skóre, a tak je až na páté pozici Bundesligy. Borussia potřebuje zlepšit hru do obrany, protože v osmi případech inkasovalo už deset gólů. Navíc v posledních třech případech dvakrát prohrála a potřebovala by nastartovat šňůru vítězství. Nejlepšími střelci týmu pak je trojice Julian Brandt – Marco Reus – Youssoufa Moukoko. Všichni zaznamenali dvě branky. Žlutočeným bude chybět obvyklý kapitán Marco Reus, jenž se v utkání se Schalke na dlouhou dobu zranil.