ONLINE: Bologna FC - AS Monaco dnes, Liga majstrov LIVE (ligová fáza - 4. kolo)

(4. místo)3 Z, 2–1–0, 9:4 (+5), 7 bodůTým Adiho Hüttera je na tom naopak dobře a atakuje přímý postup do osmifinále: po třech kolech nemá na kontě porážku a ze čtvrtého místa ztrácí jen dva body na samotný vrchol. Výhra v Bologni, kterou by navázali na demolici Crvene Zvezdy ze dvou týdnů nazpět, by jim k zajištění první osmičky celkem výrazně pomohla.Jenže to má háček – Monako se po výborném vstupu do ročníku v posledních týdnech zadrhlo. V Ligue 1 z posledních dvou kol nevytěžilo ani bod, když prohru v Nice vystřídalo překvapivé zaváhání v Angers, a kleslo na třetí flek pod Marseille. Uvidíme, zdali se mu dnes v Itálii podaří se naladit zpět na tu ideální vlnu.1. 11. (liga): Monako – Angers 0:127. 10. (liga): Nice – Monako 2:122. 10. (LM): Monako – CZ Bělehrad 5:1Takumi MINAMINO – 12 Z, 3 brankyDenis ZAKARIA – 11 Z, 3 brankyFolarin BALOGUN – 8 Z, 3 branky