Karta ovplyvnila zápas. Trpkú prehru premožiteľa Slovana podčiarkol vlastný gól Čecha

Za PSV skórovali Ryan Flamingo a Malik Tillman, po čom nasledovala červená karta pre Martineza 10 minút po polčase, čím si to Girona skomplikovala. Domáci tím pridal ďalšie dva góly zásluhou Johana Bakayoka a vlastného gólu Ladislava Krejčího.

EINDHOVEN. Tréner Girony Michel uznal, že červená karta pre kapitána Arnaua Martineza zohrala rozhodujúcu rolu pri prehre 0:4 na ihrisku PSV Eindhoven v utorok. Táto prehra významne ohrozila ich šance na postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov .

„Vylúčenie bolo rozhodujúce. Od toho momentu mal PSV šance a zaslúžil si vyhrať. V tejto súťaži rozhodujú maličkosti.“

Holandský obranca Girony Daley Blind priznal, že jeho tím bol slabší, no súhlasil s názorom trénera, že červená karta mala zásadný vplyv na zápas.

„Prvú šancu sme mali my, ale inkasovali sme gól z autu, čo by sa nemalo stávať. Potom sme sa snažili hrať. Bol to otvorený zápas. Mali sme veľa pohybu pri držaní lopty, ale celkovo mal PSV navrch,” povedal Blind.

„Niektorí hráči nám chýbali kvôli zraneniam. Je to náročná situácia. Ale nechcem aby to slúžilo ako výhovorka. Musíme to zvládnuť s hráčmi, ktorých máme.”

„Bojovali sme. Z kabíny sme vyšli s dobrým duchom. No po červenej karte bol zápas rozhodnutý.“