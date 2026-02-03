AC Miláno natiahlo skvelú sériu bez prehry. Rozhodlo už v prvom polčase

Serie A - 23. kolo
FC Bologna - AC Miláno 0:3 (0:2)
Góly: 20. Loftus-Cheek, 39. Nkunku (z 11 m), 48. Rabiot
Futbalisti AC Miláno zvíťazili v 23. kole talianskej Serie A na pôde Bologne 3:0. V tabuľke sú druhí s päťbodovou stratou na mestského rivala Inter Miláno.
Hostia natiahli sériu bez prehry v lige na 22 zápasov. Milánsky celok rozhodol o víťazstve už v prvom polčase. Najprv sa presadil Loftus-Cheek a po ňom z penalty Nkunku.
Hneď po zmene strán pridal ďalší zásah Rabiot. Zverenci trénera Allegriho neprehrali vonku v ligovej sezóne ani dvanásty zápas. Naopak účastník vyraďovacej fázy Európskej ligy zvíťazil v Sérii len v jednom z posledných 11 kôl a je desiaty.