V tíme Barcelony cítiť sklamanie. Musíme sa veľmi zlepšiť, vravel tréner

"Nikomu som nič poriadne nepovedal, bola to reakcia pre mňa samého. Som sklamaný z môjho vylúčenia, pretože to sa mi to ešte nikdy nestalo. Ale v Španielsku to tak možno funguje a musím to prijať."

Betis vstúpil do zápasu lepšie, no hlavičku Diega Llorenteho zastavil na bránkovej čiare Raphinha a zakončenie Abde Ezzalzouliho zneškodnil Iňaki Peňa.