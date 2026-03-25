Benfica dostala pokutu za rasistické prejavy fanúšikov. Terčom bol hviezdny Brazílčan

Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon dostal v stredu od Európskej futbalovej únie (UEFA) pokutu za rasistické prejavy fanúšikov v zápase Ligy majstrov proti Realu Madrid.
Útočník „bieleho baletu“ Vinicius mal byť údajne terčom rasistických urážok zo strany hráča domácich Gianlucu Prestianniho.
Vyšetrovanie Prestianniho zo strany UEFA stále pokračuje, pričom verdikt v samostatnom prípade voči Benfice za disciplinárne previnenie fanúšikov v zápase z 17. februára v Lisabone zverejnili v stredu.
Benfica dostala pokutu 40-tisíc eur za „zakázané pokriky a gestá dvoch priaznivcov“, uviedla UEFA podľa agentúry AP.
Klub musí dodržať ročnú podmienku, aby sa vyhol uzavretiu časti svojho štadióna Estadio da Luz v budúcom európskom zápase.
Benfica už predtým suspendovala piatich fanúšikov, ktorí boli vyšetrovaní pre „nevhodné správanie na tribúnach rasistického charakteru“.
Televízne zábery ukázali niektorých fanúšikov, ako robia opičie gestá po víťazstve Realu 1:0 v prvom zápase vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Zápas prerušili takmer na 10 minút po tom, čo Vinicius informoval rozhodcu, že ho Prestianni nazval „opicou“, keď brazílsky útočník oslavoval strelený gól pred fanúšikmi Benficy.
Prestianni, ktorý obvinenie poprel, si v momente údajnej urážky zakryl ústa dresom. Argentínskeho krídelníka suspendovali pre odvetu v Madride počas prebiehajúceho vyšetrovania. Hrozí mu trest zákazu činnosti na 10 zápasov v súťažiach UEFA.