Bénesov tím odvolal trénera. Na lavičke vydržal len osem zápasov

KAYSERI. Slovenský futbalista László Bénes bude mať v tureckom Kayserispore nového trénera.
Predposledné mužstvo tamojšej najvyššej súťaže odvolalo doterajšieho kormidelníka Nemca Markusa Gisdola. Ten prebral klub v júni, pod vedením 56-ročného kouča však ešte Kayserispor nezvíťazil.
Na konte má po ôsmich zápasoch iba päť bodov za remízy, naposledy podľahol Trabzonsporu 0:4.
Reprezentačný stredopoliar Bénes je v klube na hosťovaní z Unionu Berlín a zatiaľ odohral sedem duelov, v ktorých strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu. Správu priniesla agentúra DPA.