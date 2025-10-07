Bénesov tím odvolal trénera. Na lavičke vydržal len osem zápasov

László Bénes.
László Bénes. (Autor: X/Memduh Borazan)
TASR|7. okt 2025 o 14:12
ShareTweet0

Klub Slováka je predposledný.

KAYSERI. Slovenský futbalista László Bénes bude mať v tureckom Kayserispore nového trénera.

Predposledné mužstvo tamojšej najvyššej súťaže odvolalo doterajšieho kormidelníka Nemca Markusa Gisdola. Ten prebral klub v júni, pod vedením 56-ročného kouča však ešte Kayserispor nezvíťazil.

Na konte má po ôsmich zápasoch iba päť bodov za remízy, naposledy podľahol Trabzonsporu 0:4.

Reprezentačný stredopoliar Bénes je v klube na hosťovaní z Unionu Berlín a zatiaľ odohral sedem duelov, v ktorých strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu. Správu priniesla agentúra DPA.

Tabuľka: Turecká Super Lig

Ďalšie súťaže

László Bénes.
László Bénes.
Bénesov tím odvolal trénera. Na lavičke vydržal len osem zápasov
dnes 14:12
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Bénesov tím odvolal trénera. Na lavičke vydržal len osem zápasov