Miami s kapitánom Messim odohralo prvý duel na novom štadióne. Splnený sen, reagoval Beckham

Futbalisti Interu Miami odohrali v noci na nedeľu historicky prvý zápas na domácom Nu Stadium.
Prvý gól na novootvorenom štadióne zaznamenal obranca Austinu Guilherme Biro v 6. minúte, v drese Miami patrí primát kapitánovi tímu Lionelovi Messimu.
Hviezdny Argentínčan sa presadil len štyri minúty po Birovi, keď vyrovnal skóre na svoje pomery netradičnou hlavičkou.
Na historicky prvé víťazstvo na Nu Stadium si musia hráči Interu však ešte počkať, keďže stretnutie sa skončilo nerozhodne 2:2.
Domáci dvakrát doháňali gólové manko, deľbu bodov napokon deväť minút pred koncom riadneho hracieho času zariadil Luis Suarez.
VIDEO: Zostrih zápasu Miami - Austin
„Je to skvelý deň pre klub a náš vysnívaný deň,“ povedal ešte pred zápasom tréner tímu Javier Mascherano.
Verili sme v Miami a Miami verilo v nás
Nový štadión s kapacitou 26.700 miest nahradil Chase Stadium v neďalekom Fort Lauderdale, kde Inter hrával od vstupu do zámorskej MLS v roku 2020.
Prezident klubu David Beckham mal víziu priniesť futbal do Miami už v roku 2013 a po 13 rokoch sa mu konečne splnila.
„Verili sme v Miami a Miami verilo v nás,“ citovala bývalého anglického reprezentanta agentúra AP. „Boli aj ťažké časy, ale David je optimista. Myslím si, že bol taký aj ako hráč.
Opäť platí, že má veľa odvahy. To ste videli počas celej jeho kariéry. Rovnakú odvahu má aj ako podnikateľ,“ uviedol na Beckhamovu adresu komisár MLS Don Garber.
Sny sa naozaj môžu splniť
Beckham sám prišiel do USA v roku 2007 hrať za Los Angeles Galaxy. Práve vďaka tejto dohode získal opciu na rozšírenie franšízy, čo viedlo k založeniu Miami.
Najväčší „boom“ klubu a celej súťaže nastal v roku 2023, keď prišiel do tímu Messi. Klub doviedol k štyrom trofejám vrátane Leagues Cupu 2023 a MLS Cupu 2025.
„Keď som pred 20 rokmi prišiel do Ameriky a do MLS, mojím snom bolo vyhrať titul, pomôcť pozdvihnúť futbal, ktorý tak milujem, a vybudovať si vlastný tím.
Pred trinástimi rokmi som oznámil, že Miami je mojou voľbou. Nemali sme meno. Nemali sme fanúšikov. Nemali sme štadión. Dnes stojím v našom novom domove. Sme šampióni MLS. V Miami hrá najlepší hráč v histórii futbalu. Sny sa naozaj môžu splniť,“ tešil sa 50-ročný Beckham.
Celý komplex nesie názov Miami Freedom Park a jeho výstavba ešte nejaký čas potrvá.
Vedenie zámorskej súťaže preto umožnilo Interu odohrať prvých päť zápasov novej sezóny na ihriskách súperov.
Miami má po šiestich kolách na konte 11 bodov a v tabuľke Východnej konferencie mu patrí priebežná štvrtá pozícia.