Bayern zvažuje predaj obrancu ešte v zime. Záujem má klub z Anglicka

Sacha Boey (vľavo) a Tigran Barseghjan v zápase Bayern Mníchov - Slovan Bratislava
Sacha Boey (vľavo) a Tigran Barseghjan v zápase Bayern Mníchov - Slovan Bratislava (Autor: TASR)
TASR|24. dec 2025 o 12:56
Francúzsky obranca hrá za Bayern od januára 2024 a jeho zmluva platí do júna 2028.

Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov zvažuje predaj obrancu Sachu Boeyho v zimnom prestupovom období.

Informovali o tom viaceré zahraničné weby. Bavori údajne za neho požadujú 20 miliónov eur.

Boey podľa zdrojov odmietol množstvo ponúk a trvá na tom, že sa pripojí len ku klubu so sľubnými vyhliadkami.

Najväčší záujem má údajne Crystal Palace, ale situáciu okolo Boeyho vraj pozorne sleduje aj turecký klub Galatasaray Istanbul.

Francúzsky obranca hrá za Bayern od januára 2024 a jeho zmluva platí do júna 2028. Podľa portálu Transfermarkt je jeho hodnota 18 miliónov eur.

