Bayern sa na úvod pohára vytrápil s treťoligistom, blamáž odvrátil až v nadstavení

Hráči Bayernu oslavujú gól
Hráči Bayernu oslavujú gól (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|27. aug 2025 o 23:22
ShareTweet0

Kane kopal dve penalty, jednu nepremenil.

BERLÍN. Futbalisti Bayernu Mníchov splnili úlohu favorita a postúpili do 2. kola Nemeckého pohára, ale v stredajšom dueli úvodného kola sa riadne vytrápili s domácim SV Wehen Wiesbaden.

Rekordný bundesligový majster zdolal treťoligistu 3:2 až gólom kanoniera Harryho Kanea zo štvrtej minúty nadstaveného času.

Bayern v zápase premárnil dvojgólový náskok, keď nemeckého giganta v druhom polčase zaskočil dvoma presnými zásahmi v priebehu šiestich minút domáci Fatih Kaya.

Kane predtým v 16. minúte premenil pokutový kop, no v 76. minúte za stavu 2:2 z bieleho bodu zlyhal. Zahodil prvú penaltu v súťažnom stretnutí od MS 2022 v Katare, medzitým 31-krát v sérii z 11 m skóroval.

Napokon však anglický reprezentačný útočník dosiahol hlavičkou víťazný gól, ktorým bavorský veľkoklub odvrátil črtajúcu sa senzáciu.

Bayern naposledy neprešiel cez 1. kolo DFB Cupu pred 31 rokmi, keď nestačil na TSV Vestenbergsgreuth, pripomenula agentúra DPA.

DFB Pokal

    Hráči Bayernu oslavujú gól
    Hráči Bayernu oslavujú gól
    Bayern sa na úvod pohára vytrápil s treťoligistom, blamáž odvrátil až v nadstavení
    st 23:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»DFB Pokal»Bayern sa na úvod pohára vytrápil s treťoligistom, blamáž odvrátil až v nadstavení