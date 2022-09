Nehrali sme dobre, hneval sa Müller: Musíme sa pozrieť do zrkadla

Obhajcovia titulu prišli o body v sobotňajšom zápase 6. kola so Stuttgartom v nadstavenom čase, keď hostia vyrovnali na 2:2 z jedenástky a pripravili Bayernu tretiu remízu v sérii. Skvelý debut na lavičke Lipska mal tréner Marco Rose.

Tel skóroval len vo svojom druhom zápase za Bayern a prekonal rekord Jamala Musialu, ktorý bol o 69 dní starší, keď pred dvoma rokmi strelil gól do siete Schalke.

Po faule Matthijsa de Ligta ukázal rozhodca na biely bod a Guinejčan Guirassy v 92. minúte vyrovnal z jedenástky na konečných 2:2.

Stuttgart ešte v tejto sezóne nevyhral, na konte má päť remíz a jednu prehru.

Trénera Bayernu Juliana Nagelsmanna trápila efektivita jeho tímu.

“V druhom polčase sme mali tri obrovské šance, aby sme strelili tretí gól. Ak by sa nám to podarilo, bolo by po zápase,” povedal tréner Bavorov pre AFP.