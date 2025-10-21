Prejav silnej dôvery. Bayern predĺžil zmluvu s Kompanym na ďalšie sezóny

Vincent Kompany
Vincent Kompany (Autor: TASR/AP)
21. okt 2025 o 12:54
Do Mníchova prišiel koncom mája 2024.

MNÍCHOV. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov predĺžil zmluvu s trénerom Vincentom Kompanym o ďalšie dva roky do konca júna 2029. Bundesligový šampión o tom informoval v utorok na svojej oficiálnej webstránke.

Tridsaťdeväťročný Kompany zasadol na lavičku bavorského veľkoklubu koncom mája 2024 a vo svojej premiérovej sezóne pri kormidle priviedol svojich zverencov späť na nemecký ligový trón.

V prebiehajúcom ročníku vyhral Bayern pod jeho vedením všetkých 11 súťažných zápasov a figuruje na čele Ligy majstrov i Bundesligy.

„Mám pocit, akoby som tu bol oveľa dlhšie a že klub dobre poznám. Zatiaľ to je pre mňa skvelá skúsenosť. Vydali sme sa na úžasnú cestu. Pokračujme v tvrdej práci a oslavujme ešte oveľa viac úspechov,“ uviedol v komuniké Kompany, ktorý v minulosti viedol aj Anderlecht Brusel a Burnley.

Niekdajší reprezentant Belgicka hral aktívne za Anderlecht, Hamburg a Manchester City.

Prezident klubu Herbert Hainer vo vyhlásení vyzdvihol kvality Kompanyho: „Predĺženie zmluvy je silným prejavom dôvery klubu po jeho doterajšej vynikajúcej práci, ako aj jasným znakom kontinuity a stability v FC Bayern.

Vincenta Kompanyho si hráči, vedenie klubu aj fanúšikovia vysoko cenia.“

