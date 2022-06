Zmluva je zmluva, Lewandowského nepustíme, vyhlásil Bayern

Podľa médií ponúka Barcelona za prestup kanoniera 32 miliónov eur, no vedenie Bayernu nechce o jeho uvoľnení ani počuť. "Zmluva je zmluva," citovala prezidenta Bayernu Herberta Hainera agentúra DPA. "Ako dopadneme, keď si hráči nebudú plniť svoje kontrakty?"

"Odchádzam, pretože chcem vo svojom živote viac emócií," tvrdí Lewandowski a verí, že Bavori si ho nebudú chcieť ešte rok udržať za každú cenu.

Tridsaťtriročný Lewandowski získal s Bayernom ligový titul v každej sezóne od svojho príchodu v roku 2014. V ročníku 2019/2020 sa tešil aj z triumfu v Lige majstrov. Na konte má dokopy desať bundesligových titulov, dva získal ešte v drese Borussie Dortmund.

Päťkrát za sebou si navyše vybojoval štatút najlepšieho strelca najvyššej nemeckej súťaže. Teraz by si chcel prestupom do Barcelony splniť ďalší sen: "V súvislosti so mnou sa hovorí iba o jednom špecifickom klube a iné ponuky nezvažujem.