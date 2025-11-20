Robben, Ribéry či Lahm opäť pokope. Bayern predstavil nomináciu na halový turnaj

Arjen Robben, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. nov 2025 o 19:49
Podujatie je pokračovaním minuloročného turnaja.

MNÍCHOV. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov predstavil vo štvrtok niektoré z mien, ktoré sa zapoja do januárového Legends Cupu.

V tomto halovom turnaji budú za klub hrať bývalí hráči Bayernu Arjen Robben, Franck Ribéry a ďalší, pričom trénerom bude Philipp Lahm.

Podujatie je pokračovaním minuloročného turnaja, ktorý usporiadal nemecký klub na počesť 125. narodenín legendy Bayernu Franza Beckenbauera. Ten prilákal celkovo 9.500 divákov, vo finále Bayern zdolal Real Madrid 4:0.

Okrem domácich sa v Bayern Legends Cupe predstavia aj Real Madrid, Juventus, Celtic, Eintracht Frankfurt a Borussia Dortmund. Tímy si zmerajú sily 18. januára.

